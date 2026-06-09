Niğde\'de Siber Güvenlik Eğitimi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, vatandaşların maddi ve manevi zararlarının en aza indirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında 3-4 Haziran 2026 tarihlerinde Kemal Çetin Türk İlkokulu ile Hüdavend Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve öğretmenlere yönelik eğitim programları düzenlendi.

Eğitimlerde teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, kişisel veri güvenliği, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılara internet ortamında karşılaşılabilecek riskler, kişisel bilgilerin korunması ve dijital platformların bilinçli kullanımı hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, toplumun her kesiminde dijital farkındalığın artırılması amacıyla bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini belirtti. - NİĞDE