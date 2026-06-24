Niğde\'de Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

Niğde'de polis ekipleri tarafından düzenlenen silah operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda 1 tabanca, 2 tabanca şarjörü ile 266 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi. Diğer şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı.

Öte yandan, haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 3 kişi de polis ekiplerince yakalanarak adliyeye teslim edildi. - NİĞDE