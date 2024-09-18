Niğde\'de Teker Patladı, Kamyonet Devrildi

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Niğde'de tekeri patlayan kamyonet şarampole devrildi.

Olay, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ Köyü'nde meydana geldi. 01 Y 9958 plakalı meyve yüklü kamyonetin sürücüsü iddiaya göre kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ederken yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyonet kasasında bulunan meyveler kaza sonrası etrafa saçılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE