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Niğde'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde\'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
06.01.2024 - 19:42,
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Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde- Çamardı Yolu Yeşilova mevkiinde meydana geldi. Hasan D. yönetimindeki 51 AAH 682 plakalı otomobil ile Ramazan T. idaresindeki 51 HV 568 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Ramazan T. ve Ganimet T. hayatını kaybederken, Aynur Ş. (53), Hasan D. (18) ve Osman A. (42) ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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