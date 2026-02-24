Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl genelinde 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte bir el telsizi, tabanca, fişekler ve uyuşturucu kullanımında değerlendirilen cam aparatlar ele geçirildi. - NİĞDE