Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
24.02.2026 15:54
Niğde'de uyuşturucu ticareti yapan 7 kişi yakalandı, 5'i tutuklandı, suç aletleri ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl genelinde 20-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 7 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 2 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile birlikte bir el telsizi, tabanca, fişekler ve uyuşturucu kullanımında değerlendirilen cam aparatlar ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Niğde, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
