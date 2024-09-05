Niğde Emniyeti, Vücut İzleriyle 29 Olayı Aydınlattı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlileri, meydana gelen 29 olayı faillerin olay yerinde bıraktıkları vücut izlerinden aydınlattı.
Ekipler, 01.08.2024 - 31.08.2024 tarihleri arasında 21 hırsızlık, 3 narkotik suçlar, 3 ateşli silah kullanma, 1 kasten yaralama, 1 mala zarar verme olayı olmak üzere toplam 29 olayı vücut izlerinden aydınlattı.
Olaylarla ilgili 32 şüpheli tespit edildi. - NİĞDE
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