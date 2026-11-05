Niğde İl Jandarma Komutanlığı Yeşilgölcük\'te 316 paket kaçak sigara ele geçirdi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı Yeşilgölcük'te 316 paket kaçak sigara ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde jandarmanın rutin yol kontrolünde durdurduğu araçta 316 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçak sigaralara el konulurken olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Niğde'nin merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 316 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Rutin yol kontrolü yapan Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kontrol sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada kaçak sigaralar bulundu. 316 paket gümrük kaçağı sigara el koyulurken olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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