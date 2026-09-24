Niğde Sarıköprü\'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Niğde'de aynı istikamette seyreden otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıköprü Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, A.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile aynı yönde seyreden C.Y. yönetimindeki 51 AEL 608 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada A.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri A.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Çalışmaların ardından bisiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.