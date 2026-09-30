Niğde Sarıköprü\'de site otoparkındaki otomobilde yangın çıktı, itfaiye söndürdü

Niğde Sarıköprü'de site otoparkındaki otomobilde yangın çıktı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Sarıköprü Mahallesi Saygı Sokak'taki bir sitenin otoparkında park halindeki 51 AEH 442 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından soruşturma başlatıldı.
Niğde'de bir sitenin otoparkında park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sarıköprü Mahallesi Saygı Sokak'ta bulunan bir sitenin otoparkında meydana gelen olayda, park halindeki 51 AEH 442 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?