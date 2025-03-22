Nijer'de Camii Saldırısı: 44 Sivil Hayatını Kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijer'de bir camiye gerçekleştirilen saldırıda en az 44 sivil hayatını kaybetti, 13 kişi de ağır yaralandı. Saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Nijer Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Burkina Faso ve Mali sınır bölgesine yakın Kokorou kasabasına bağlı Fombita köyünde dün öğle namazı sırasında bir camiye saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi. Ağır silahlı teröristlerin camiyi kuşatarak katliam gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda 44 sivilin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de ağır yaralandığı aktarıldı. Saldırganların daha sonra bir pazarı ve evleri ateşe verdiği, ardından geri çekildiği kaydedildi. Saldırıdan terör örgütü DEAŞ bağlantılı EIGS grubunun sorumlu olduğu vurgulandı. Saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan edildi. - NİAMEY