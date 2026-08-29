Nijer'de Çatışmalar: Ordu ve İsyancılar Karşı Karşıya

Nijer'de yerel kaynaklar, başkent Niamey'de sabah saatlerinde duyulan silah seslerinin Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve devlet başkanlığı sarayı yakınlarında isyancı askerler ile ordu arasında çıkan çatışmalardan kaynaklandığını öne sürdü. Bazı kaynaklar ise ordu ile terör örgütü DAEŞ bağlantılı saldırganlar arasında çatışma yaşandığını iddia etti.

Nijer'in başkenti Niamey'de sabah saatlerinde silah ve patlama sesleri duyulmasının ardından kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Devlet radyo ve televizyon kanallarının yayın dışı kaldığı belirtilirken, hükümet halka sakin olma çağrısı yaparak, güvenlik güçlerinin seferber edildiğini açıkladı.

Yerel kaynaklara göre güvenlik güçleri, sabah saatlerinde Diori Hamani Uluslararası Havalimanı ve devlet başkanlığı sarayı yakınlarında duyulan silah seslerine müdahale etti. Bazı kaynaklar, terör örgütü DAEŞ bağlantılı saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını öne sürerken, çatışmalarda güvenlik güçlerinin ağır kayıplar verdiği iddia edildi.

Öte yandan, dört kaynak, olayın isyancı askerler ile silahlı kuvvetler arasındaki çatışmadan kaynaklandığını ileri sürdü.

Başka bir kaynak ise yerel saatle 09.00 itibarıyla devlet başkanlığı sarayının güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu, ancak radyo ve televizyon kanallarının isyancı askerlerin eline geçtiğini ve havalimanı çevresindeki bazı bölgelerde kontrolün henüz sağlanamadığını iddia etti.

"Hava üssüne yönelik saldırı gerçekleştirildi"

Nijer Danışma Konseyi Bürosu ile Burkina Faso, Mali ve Nijer'den oluşan Sahel Devletleri İttifakı (AES) Parlamentosu üyesi Bana Wagana Ibrahim, saldırganların "101 Numaralı Üs" olarak bilinen hava üssünü hedef aldığını ancak güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İbrahim, yaptığı açıklamada, "101 Numaralı Üsse başka bir korkak saldırı daha gerçekleştirildi ve savunma güçlerimiz yeniden galip geldi. Durum kontrol altında" ifadelerini kullandı.

Ancak kaynaklar, İbrahim'in açıklamasından saatler sonra silah ve patlama seslerinin devam ettiğini bildirdi.

Nijer hükümetinden olayın niteliğine ve çatışmaların taraflarına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.