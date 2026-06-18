Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanında silah ve patlama sesleri duyuldu.
Nijer'in başkenti Niamey'deki havalimanının girişinde silah sesleri yükseldi. Yerel saatle 06.00 sıralarında yaşanan olayda patlama sesleri de duyuldu. Yaklaşık 1 saat süren olayın nedeni henüz bilinmezken, bölge trafiğe kapatıldı. - NİAMEY
Son Dakika › 3. Sayfa › Niamey Havalimanında Silah ve Patlama Sesleri - Son Dakika
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