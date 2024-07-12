Nijerya'da Okul Çöktü: 16 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nijerya'da Okul Çöktü: 16 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir okulun sınav esnasında çökmesi sonucu 16 öğrenci hayatını kaybetti. Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesindeki okulun enkazı altında kalan öğrenciler için arama ve kurtarma operasyonları devam ediyor. Bölge sakinleri, çökmenin şiddetli yağışların ardından meydana geldiğini belirtirken, Nijerya'da bina standartlarının düşük olması ve ihmallerin yaygın olması nedeniyle bina çökmelerinin sıkça yaşandığı biliniyor.

12.07.2024 19:07
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Nijerya'nın Plateau eyaletinde bir okulun sınav esnasında çökmesi sonucu 16 öğrenci hayatını kaybetti.

Nijerya'da bir okul sınav esnasında çöktü. Plateau eyaletine bağlı Jos North bölgesindeki okulun enkazı altında kalan 16 öğrenci hayatını kaybetti. Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, iki katlı okulun sabah saatlerinde çöktüğü doğrulanırken, "NEMA ve diğer kuruluşlar şu anda arama ve kurtarma operasyonlarını yürütmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Çökmenin nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken, bölge sakinleri olayın eyalette 3 gün boyunca etkili olan şiddetli yağışların ardından yaşandığını belirtti.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da bina standartlarının sıkı olmaması, düşük kalite malzeme kullanımı ve ihmallerin olması nedeniyle bina çökmeleri oldukça yaygın. - ABUJA

Kaynak: İHA

Plateau, Nijerya, Acil Durum, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da Okul Çöktü: 16 Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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