Nijerya'da Yakıt Tankeri Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nijerya'da Yakıt Tankeri Faciası

Nijerya'nın Nijer eyaletinde bir yakıt tankeri, yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile çarpıştı. Kazada 48 kişi hayatını kaybetti.

09.09.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijerya'da bir yakıt tankerinin yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile çarpışması sonucu 48 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'nın Nijer eyaletinde bir yakıt tankeri, yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan kamyon ile çarpıştı. Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, çarpışmanın ardından patlamanın meydana geldiği olayda 48 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Nijer Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Abdullahi Baba-arah sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini bildirerek patlamada çevrede bulunan bazı araçların da alev aldığını bildirdi.

Acil durum çalışanlarının araç içinde sıkışan cansız bedenleri çıkarmaya çalıştığı aktarılırken, ölenler için toplu cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Nijer Valisi Umaru Bago yaşananlar karşısında üzgün olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi. - NAİROBİ

Kaynak: İHA

Nijerya, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Nijer, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nijerya'da Yakıt Tankeri Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:25 Narin’in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti Narin'in oyun arkadaşları, mezarına çiçekler bırakarak dua etti
14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:55:21. #1.13#
SON DAKİKA: Nijerya'da Yakıt Tankeri Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement