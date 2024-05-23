Nikah dairesinde tavan çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi taburcu edildi - Son Dakika
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Nikah dairesinde tavan çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi taburcu edildi

Yalova Belediyesi'nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan nikah dairesinde tavanın çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi taburcu edildi.

23.05.2024 20:30
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Nikah dairesinde tavan çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi taburcu edildi

YALOVA – Yalova Belediyesi'nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan nikah dairesinde tavanın çökmesi sonucu yaralanan 4 kişi taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, dün saat 16.35 sıralarında Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde hizmet veren nikah dairesinin asma tavanında çökme meydana gelmiş, o sırada işlem yapmakta olan 4 kişi yaralanmıştı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'si ayakta tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu. Diğer 2 yaralının da tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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