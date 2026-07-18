Niksar\'da Feci Kaza: 10 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza Niksar - Ünye kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.G. idaresindeki 38 ALS 529 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelen Ş.G. idaresindeki 37 ABK 306 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT