İspanya ve Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
İspanya ve Fransa'da Nils Fırtınası nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti

13.02.2026 18:56  Güncelleme: 19:17
İspanya ve Fransa'da etkili olan Nils Fırtınası, 3 kişinin yaşamını yitirmesine ve geniş çaplı hasarlara yol açtı. Katalonya'da 1 kişi hayatını kaybederken, Fransa'da da 2 kişinin öldüğü bildirildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle birçok bölgede eğitim durduruldu ve tahliye çalışmalarına başlandı.

Katalonya Sağlık Bakanlığı, İspanya'da etkisini olan Nils Fırtınası'nda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirirken, Fransa'da da olumsuz hava şartları nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Beraberindeki şiddetli yağışlar ve güçlü rüzgarlar ile Batı Avrupa'da etkili olan Nils Fırtınası, İspanya ve Fransa'da can kaybına neden oldu. Katalonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarların dün Barselona'daki bir depo binasının çatısını uçurduğu ve olayda 46 yaşında bir kadının yaralandığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan kadının bu sabah yaraları nedeniyle hayatını kaybettiği aktarıldı.

İspanya Tarım Bakanı Luis Planas basına yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarının ülkede neden olduğu hasara ilişkin, "Yaklaşık 14 bin hektarlık bir alandaki böğürtlen, narenciye, zeytin ve diğer çeşitli tarım ürünleri zarar gördü. Bu sayılar önemli ölçüde artabilir" dedi.

Bakan Planas Nils Fırtınası'nın bölgeyi vuran 8. Fırtına olduğunun altını çizerken, "Sekiz fırtınanın arka arkaya gelmesi gerçekten alışılmamış bir durum. Bunun sıra dışı bir olay mı yoksa gelecekte daha sık karşılaşabileceğimiz bir durum mu olduğunu düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Resmi meteoroloji ajansı AEMET, yağışların İspanya genelinde ve ülkenin doğu kıyıları açıklarındaki Balear Adaları'nda etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirirken, ülkenin kuzeyindeki düşük rakımlı bölgelerde ise kar yağışı öngörüldüğünü kaydetti. Ajans ayrıca, İspanya'da Ekim 2025 tarihinden bu yana yüzde 38 oranında daha fazla ortalama yağış kaydedildiğini açıkladı.

İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesindeki 22 yerleşim biriminde eğitime ara verildiği ve 3 bin 100 kişinin sel tehlikesi nedeniyle tahliye edildiği biliniyor.

Fransa'da 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da da etkili olan şiddetli yağışlar ülkenin güneybatısındaki Garonne Nehri'nin taşmasına neden oldu. Nehir yakınlarındaki yerleşim birimlerinde birçok bölge ve yollar su altında kaldı. Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, Nils Fırtınası'nın Fransa'da neden olduğu hasara ilişkin açıklamada bulunarak, 1'i dün Landes bölgesinde, diğeri ise bugün Tarn-et-Garonne bölgesinde olmak üzere 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fransa merkezli elektrik dağıtım şirketi Enedis, olumsuz hava şartlarının en şiddetli olduğu saatlerde yaklaşık 900 bin hanede elektrik kesintisine neden olduğunu bildirdi. Elektrik kesintilerinin giderilmesi için 2 bin 100 teknik ekip çalışanının görevlendirildiği ve bu sabah saatlerinde kesinti sorunlarının yaklaşık yarısının giderildiği açıklandı.

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, fırtınayı "alışılmadık derecede güçlü" olarak nitelendirirken, ülkenin güneybatısındaki çeşitli bölgelerde yüksek seviyede sel uyarısında bulundu.

Portekiz'de ilave tahliye çalışmaları ihtimali

Şiddetli yağışların sele neden olduğu Portekiz'de ise ilave tahliye çalışmalarının yürütülmesine yönelik beklentiler bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde 3 bin kişinin tahliye edildiği tarihi Coimbra'da büyük bir sel tehlikesine yönelik broşürler dağıtılırken Coimbra Belediye Başkanı Ana Abrunhosa, alçak bölgelerden 9 bin kişinin tahliye edilmesi gerekebileceğine ilişkin bir uyarıda bulundu.

Coimbra genelinde eğitime ara verildiği ve yetkililerin, işletmelerden mümkün olan durumlarda çalışanlarına evden çalışmalarına yönelik talimat vermelerini söylediği biliniyor.

Otoyolda göçme meydana gelmişti

Coimbra'da Salı günü yaşanan sel olayında Mondego Nehri üzerindeki bir setin yıkılmasıyla başkent Lizbon ile Porto şehirlerini birbirine bağlayan A1 Otoyolu'nu destekleyen bir sütun hasar görmüş ve otoyolda göçme meydana gelmişti. Portekiz Altyapı Bakanı Miguel Pinto Luz, yolun hasar gören kısmının onarımının haftalar süreceğini bildirirken, çalışmaların ancak bölgedeki sel suları çekildikten sonra başlayabileceğinin altını çizmişti. - BARSELONA

