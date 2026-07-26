Nişanlı çiftin hayalleri yarım kaldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğün hazırlığı yapan nişanlı çiftin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki eve çarpması sonucu meydana gelen kazada damat adayı hayatını kaybederken, nişanlısı yaralandı.

Kaza, Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, viraja hızlı giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıda bulunan yol kenarındaki bir eve çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Semih Uçar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, araç içerisinde sıkışan nişanlısı Z.Y. ise Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile sağlık ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 ay sonra evleneceklerdi

Kazaya karışan nişanlı çiftin yaklaşık 3 ay sonra evlenmeye hazırlandığı bilgisine ulaşılırken, acı haber aileleri ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.