Nişasta Bazlı Şeker Soruşturması Başladı - Son Dakika
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Nişasta Bazlı Şeker Soruşturması Başladı

Nişasta Bazlı Şeker Soruşturması Başladı
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26 adrese operasyon düzenlendi, 47 şüpheli ifadesi alındı; vergi kaçakçılığı araştırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, nişasta bazlı şeker üretimi ve ticareti yapan bazı firmaların kota ve iç piyasa satış sınırlamalarını ihlal ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde 26 adrese operasyon düzenlendi, 47 şüpheli ifadeye çağrıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının incelemeleri sonucunda, bazı firmaların, iç piyasaya arz edilmemesi gereken nişasta bazlı şeker niteliğindeki ürünleri piyasaya sürdükleri belirlendi. Ayrıca, ürünlerin farklı isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. İncelemelerde bazı ürünlerin gerçek mahiyetinin "maltodekstrin", "glukoz", "nişasta", "fruktoz" ve benzeri isimlerle faturalandırıldığı tespit edildi. Faturalarda gösterilen ürün ile fiilen teslim edilen ürünün cinsi arasında farklılıklar bulunduğu belirlendi.

Tespitlerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah eş zamanlı adli işlemler başlatıldı.

25 şirkete yönelik arama ve el koyma işlemi

Soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Konya, İzmir, Gaziantep ve Adana olmak üzere 8 ilde, 26 adreste 25 şirkete yönelik arama ve evraka el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şirket yöneticisi olarak belirlenen 47 şüpheli ise ifadelerinin alınması amacıyla çağrı yoluyla ifadeye çağrıldı.

5 farklı suç yönünden soruşturma

Soruşturmanın, "Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti", Vergi Usul Kanunu kapsamında vergi kaçakçılığı ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma, özel belgede sahtecilik ve fiyatları etkileme suçları yönünden sürdürüldüğü bildirildi.

Soruşturmanın halk sağlığı, tüketici güveni ve piyasa düzenine ilişkin tespitler doğrultusunda çok yönlü olarak devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, 3. Sayfa, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nişasta Bazlı Şeker Soruşturması Başladı - Son Dakika

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