Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki aracın arka arkaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza bugün öğle saatlerinde Nizip Karkamış kavşağında meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada yaralanan 5 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - GAZİANTEP
Son Dakika › 3.Sayfa › Nizip'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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