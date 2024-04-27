Nizip'teki depremde yıkılan Furkan Apartmanı davasında 3 sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Nizip'teki depremde yıkılan Furkan Apartmanı davasında 3 sanık tahliye edildi

Nizip\'teki depremde yıkılan Furkan Apartmanı davasında 3 sanık tahliye edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin öldüğü Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verildi. Duruşma 31 Mayıs 2024 tarihine ertelendi.

27.04.2024 14:31
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin öldüğü Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklardan 3'ünün tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Mustafa Kökmen Bulvarı'nda bulunan Furkan Apartmanı da yıkıldı. Yıkılan binada enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Olay sonrası 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı ile ilgili beşinci duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma tutuksuz sanıklar Hasan Hüseyin S. ve Abdullah Devrim S. katılmazken sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları ile müşteki avukatları da hazır bulundu.

Tutuklu 4 sanıktan 3'ü tahliye edildi

Duruşma sırasında savunmalarını yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Duruşma sonucunda kararını açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Nejdet A., Faik Ö. ve Eyüp Ö.'nün tahliyesine, diğer tutuklu sanık Yılmaz Şahin Y.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 31 Mayıs 2024 tarihine ertelendi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nizip'teki depremde yıkılan Furkan Apartmanı davasında 3 sanık tahliye edildi - Son Dakika

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