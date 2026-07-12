Nizip\'teki Kağıt Fabrikasında Yangın

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Nizip ilçesine bağlı Kızılcakent mevkiinde bulunan Yaşar Kağıt Fabrikası'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın bir bölümünü saran yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP