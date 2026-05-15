Noter Önünde Akraba Cinayeti - Son Dakika
Noter Önünde Akraba Cinayeti

15.05.2026 17:05
Antalya'da dayısı tarafından vurulan kadın yaşamını yitirirken, zanlı tutuklandı.

Antalya'da noter önünde dayısı tarafından tabancayla vurularak öldürülen kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, Burdur'a götürüldü. Cinayet zanlısı dayı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda Ömer A. (63), arazi paylaşımı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı yeğeni Amine Bozkurt (40) ile noter önünde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışmada Ömer A., yanında bulunan tabancayla yeğenine ateş etti. Karın, göğüs ve baş bölgesinden vurularak ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Amine Bozkurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüpheli Ömer A. ise polis ekipleri tarafından olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Ömer A.'nın noter önünde konuştuğu yeğeni Amine Bozkurt'a tabancayla ateş ettiği ve ardından olay yerinden yürüyerek uzaklaştığı görüldü. Cinayet zanlısı dayı, Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ömer A.'nın emniyette verdiği ilk ifadesinde, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde Amine Bozkurt'un babasından kalma tarlanın satışı için 1 milyon 800 bin TL'ye anlaştıklarını ancak notere geldiklerinde fiyatı 2 milyon 500 bin TL'ye yükseltince aralarında tartışma çıktığını ve olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Cinayet zanlısı dayı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Amine Bozkurt'un cansız bedeni ise Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak, defnedilmek üzere Burdur'a götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
