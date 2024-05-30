Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için evlere gelen kişilere dikkat uyarısı yaptı - Son Dakika
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için evlere gelen kişilere dikkat uyarısı yaptı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilere itibar edilmemesi yönünde uyarıda bulundu. İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranan ve sahte belgelerle dolaşan kişilerin kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştığı iddiaları üzerine vatandaşlar kurum kimliğini talep etmeleri ve kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları gerektiği belirtildi.

30.05.2024 17:56
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda, nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişileri itibar edilmemesi yönünden uyarıda bulundu. Paylaşımda, "Son günlerde İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için Kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu bu kişilerin ellerinde sahte belgeler antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlemlenmiştir Nüfus Müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve veya yakınlarının talebi üzerine Mülki İdare Amirinin izni doğrultusunda Nüfus Müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır" denildi.

Paylaşımın devamında, "Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için Nüfus Müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli, nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri sahtekarlıklarla karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, nüfus sayımı için evlere gelen kişilere dikkat uyarısı yaptı - Son Dakika

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