Nusaybin'de 4 mahalle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 mahalle, 15 gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Karacaköy, Doğanlı, Kuyular, Çalıköy, mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 30 Temmuz 2024-13 Ağustos 2024 tarihleri arasında 15 gün süre ile "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşların, bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince söz konusu yasağa vatandaşların uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi. - MARDİN