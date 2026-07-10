Nusaybin'de Ambulans Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hasta taşıyan ambulans, tır ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Silopi Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götüren ambulans tırla çarpıştı. Bu sırada arkadan gelen bir otomobil de ambulansa çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ambulansta bulunan Serdar U., Muhammed Enes A. ve Hüseyin Y. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Mardin'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN