Mardin'in Nusaybin ilçesinde apartmanın kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Yenituran Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Apartmanda Yangın - Son Dakika
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