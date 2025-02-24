Nusaybin'de Başboş Sokak Köpekleri Okul Çevrelerinde Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nusaybin'de Başboş Sokak Köpekleri Okul Çevrelerinde Tedirginlik Yarattı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, okul çevrelerinde artan başıboş sokak köpekleri, öğrenciler ve veliler arasında güvenlik kaygısına neden oluyor. Mahalle sakinleri, köpeklerin agresif davranışlar sergilediğini belirterek yetkililerden çözüm talep ediyor.

24.02.2025 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin'de başıboş sokak köpekleri okul çevrelerinde tedirginliğe neden oluyor

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde okul çevrelerinde gezen başıboş sokak köpekleri, vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor.

Kışla Mahallesi'nde okul çevrelerinde bulunan başıboş sokak köpeklerinin artışı, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir tedirginlik oluşturuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul yolunda sıkça karşılaşılan köpekler, çocuklar için güvenlik endişesine neden oluyor.

Mahalle sakinleri, okul çevresinde dolaşan başıboş köpeklerin zaman zaman agresif davranışlar sergilediğini belirterek, Nusaybin Belediyesi'nden çözüm bekliyor.

Çocukları için endişe duyan Mehmet Latif Akın, "Çocuklarımızı okula götürürken biz bile tedirgin oluyoruz. Köpeklerin saldırısıyla karşı karşıya kalmaktan korkuyoruz. Daha önce yaşanan olaylara benzer bir olay yaşamak istemiyoruz. Onlar da Allah'ın verdiği bir can, onlara da zarar gelsin istemiyoruz. Ancak çocuklarımızı okula götürürken sıkıntı çekiyoruz. Korkuyorlar, tedirgin bir şekilde derse giriyorlar. Yetkililerden buna acil bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Nusaybin, Belediye, 3-sayfa, Mardin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de Başboş Sokak Köpekleri Okul Çevrelerinde Tedirginlik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:03 Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray’a geliyor Trump: Zelenskiy anlaşmayı kabul etti, Beyaz Saray'a geliyor
20:49 Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD’den hayır oyu Rus birliklerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden tasarıya ABD'den hayır oyu
20:34 Fenerbahçe’nin Galatasaray’a attığı gol iptal oldu Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı gol iptal oldu
20:16 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde futbolcular birbirinin elini sıkmadı
19:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun’da otomobil fabrikası açacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çin firması Samsun'da otomobil fabrikası açacak
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:54 Tuğçe Tayfur’dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri Tuğçe Tayfur'dan Timur Turanbayburt uyarısı: Açıp açıp canlı yayın yapıyormuş biri
09:54 Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı Ünlü oyuncu, katıldığı etkinlikte giydiği şeffaf elbiseyle tüm dikkatleri üzerine topladı
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
09:38 Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar Soruşturma başlatılan Borsa İstanbul için yeni karar
09:24 Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor Yeni 100 ve 10 TL banknotlar bugün tek bir değişiklikle tedavüle çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 23:21:03. #1.13#
SON DAKİKA: Nusaybin'de Başboş Sokak Köpekleri Okul Çevrelerinde Tedirginlik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.