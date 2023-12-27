Mardin\'in Nusaybin ilçesinde bazı bölgelerde geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bazı bölgeler, 15 gün süreyle "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Yakınca, Bahminin, Sapanlı, Tekağaç, Güneli, Kaleli, Arpalı, Yol ve Şekrin Mahalleleri kırsalında bulunan bölgelerin 27 Aralık-10 Ocak 2024 tarihleri arasında "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Bu tarihler arasında, vatandaşların can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgelere izinsiz olarak girmelerinin yasak olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Yasağa uymayanlar hakkında 5442 Kanunu'nca söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" ifadesi kullanıldı. - MARDİN