Nusaybin\'de Bitkisel Yağ Yüklü Kamyonet Devrildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bitkisel yağ yüklü kamyonet devrildi.

Kaza, Nusaybin-İpekyolu'nun Gedikhane Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bitkisel yağ yüklü kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kazada yaralanan olmadığı, kamyonette maddi hasar oluştuğu belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.