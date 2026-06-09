Nusaybin\'de Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan Erkan Şahin (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Muratcan A. (26) ile Kadircan Ş. (19) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN