Nusaybin'de Okul Çevresinde Başıboş Sokak Köpekleri Tedirginliği - Son Dakika
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Nusaybin'de Okul Çevresinde Başıboş Sokak Köpekleri Tedirginliği

Nusaybin\'de Okul Çevresinde Başıboş Sokak Köpekleri Tedirginliği

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, okul çevrelerinde dolaşan başıboş sokak köpekleri, öğrenciler ve veliler arasında güvenlik endişesi yaratıyor. Mahalle sakinleri, belediyeden soruna acil bir çözüm bekliyor.

24.02.2025 13:22  Güncelleme: 13:25
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde okul çevrelerinde gezen başıboş sokak köpekleri, vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor.

Kışla Mahallesi'nde okul çevrelerinde bulunan başıboş sokak köpeklerinin artışı, öğrenciler ve veliler arasında büyük bir tedirginlik oluşturuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde okul yolunda sıkça karşılaşılan köpekler, çocuklar için güvenlik endişesine neden oluyor.

Mahalle sakinleri, okul çevresinde dolaşan başıboş köpeklerin zaman zaman agresif davranışlar sergilediğini belirterek, Nusaybin Belediyesi'nden çözüm bekliyor.

Çocukları için endişe duyan Mehmet Latif Akın, "Çocuklarımızı okula götürürken biz bile tedirgin oluyoruz. Köpeklerin saldırısıyla karşı karşıya kalmaktan korkuyoruz. Daha önce yaşanan olaylara benzer bir olay yaşamak istemiyoruz. Onlar da Allah'ın verdiği bir can, onlara da zarar gelsin istemiyoruz. Ancak çocuklarımızı okula götürürken sıkıntı çekiyoruz. Korkuyorlar, tedirgin bir şekilde derse giriyorlar. Yetkililerden buna acil bir çözüm bekliyoruz" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nusaybin'de Okul Çevresinde Başıboş Sokak Köpekleri Tedirginliği - Son Dakika

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