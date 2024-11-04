Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kuruköy Mahallesi'nde 01 ARG 591 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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