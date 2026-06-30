Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Hasantepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yakıt tankerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN
Son Dakika › 3. Sayfa › Nusaybin'de Yakıt Tankerinde Yangın - Son Dakika
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