Nusaybin'de Yakıt Tankerinde Yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yakıt tankerinde çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hasantepe Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen yakıt tankerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. - MARDİN