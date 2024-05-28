Nusaybin ve Kamışlı\'da Yangın Çıktı

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kuru otların olduğu arazi ve sınırın diğer tarafı Kamışlı bölgesinde buğday ekili alanda yangın çıktı.

Alınan bilgilere göre, Yeşilkent Mahallesi ve Akçatarla Mahallesi'nde kuru otların olduğu arazide yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla Yeşilkent Mahallesi'ne itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Buradaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akçatarla Mahallesi'ndeki yangın ise vatandaşlar tarafından traktörle söndürüldü. Yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, ayağının traktörün kıskacına takılmasıyla yaralandı. İsmi öğrenilmeyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Sınırın diğer tarafı Kamışlı bölgesinde ise ekili buğday tarlasında nedeni henüz belirlenemeyen şekilde yangın çıktı. Bölgedeki yangının devam ettiği öğrenildi. - MARDİN