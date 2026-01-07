Ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Bilecik'te bir evin ocağında unutulduğu iddia edilen yemek yangına sebep oldu.

Olay; Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerindeki bir sitenin 1'inci katında meydana geldi. İddiaya göre ev sahibi Recep T.'ye ait dairenin mutfağında ocakta unutulan yemekten kaynaklı bir yangın çıktı. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, evde bulunan Emine T. ekipler tarafından evden çıkarıldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, apartmanı duman kapladı. Polis tüm dairelerin zilini çalarak, tedbir amaçlı insanları aşağı indirirken, evde maddi hasar meydana geldi. - BİLECİK