Ödemiş\'te Kaçak Kazı: Bizans Levhası Ele Geçirildi

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Ödemiş ilçesinde kaçak kazıda ortaya çıkarılan Bizans döneminden üzerinde hac işareti bulunan kilise levhası ve çeşitli mezar taşı parçaları ele geçirildi, konuyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ödemiş Kaçakçılık Büro Amirliği görevlileri, Ödemiş ilçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi alınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Bizans döneminden üzerinde hac işareti olan kilise levhası olarak değerlendirilen obje, üzerinde Yunanca yazılı kitabe ve bitkisel motifli mezar taşı parçaları ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan M.S., L.C. ve M.N isimli şahıslar adli mercilere teslim edildi. - İZMİR