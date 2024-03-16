Öğrenci Heimlich manevrasıyla boğazına kaçan cisimden kurtarıldı

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Boğazına plastik cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı...O anlar kamerada

Öğrencinin kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğrencinin kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde özel bir öğretim kursunda, üniversite hazırlık öğrencisinin ders esnasında boğazına cisim kaçması üzerine soluk borusu tıkandı. Öğrenci can havliyle öğretmeninden yardım istedi. Öğretmen tarafından uygulanan "Heimlich Manevrası İlk Yardım Yöntemi" ile nefessiz kalan öğrencinin nefes alması sağlandı. Olaydan sonra yapılan kontroller ile öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öğrencinin kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.