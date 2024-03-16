Boğazına plastik cisim kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı...O anlar kamerada
Öğrencinin kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ders sırasında boğazına cisim kaçan öğrenci, öğretmen tarafından uygulanan heimlich manevrası ile kurtarıldı. Öğrencinin kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde özel bir öğretim kursunda, üniversite hazırlık öğrencisinin ders esnasında boğazına cisim kaçması üzerine soluk borusu tıkandı. Öğrenci can havliyle öğretmeninden yardım istedi. Öğretmen tarafından uygulanan "Heimlich Manevrası İlk Yardım Yöntemi" ile nefessiz kalan öğrencinin nefes alması sağlandı. Olaydan sonra yapılan kontroller ile öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öğrencinin kurtarılma anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Öğrenci Heimlich manevrasıyla boğazına kaçan cisimden kurtarıldı - Son Dakika
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında ahşap bir ev alev topuna dönerek küle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne ABD ve Ürdün ortaklığında havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği belirtildi. İsrail'in bombardımanına maruz kalan Gazze'ye insani yardımların ulaşmasına izin verilmemesi üzerine, ABD ve Ürdün tarafından ortaklaşa bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ürdün tarafından sağlanan gıda ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir C-130 uçağı kullanıldı. ABD Savunma Bakanlığı, havadan yardım operasyonlarının devam edeceğini belirtti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü, okul önleri ve çevrelerinde şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde 'Huzurlu Eğitim 2' uygulaması gerçekleştiriyor. Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler polise teşekkür ediyor. Uygulamaların artarak devam edeceği belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?