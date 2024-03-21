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Öğrenci ve işçi servisleri çarpıştı: 9 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsüyle işçi servis minibüsünün çarpıştığı kazada 8'i öğrenci 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; öğrencilerin taşındığı İ.Y. idaresindeki 07 C 82165 plakalı minibüs ile Suriye uyruklu Mahmut Y. idaresindeki 50 MA 1645 plakalı işçi taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada öğrenci servisindeki 12 öğrenciden Ramazan K., Nihal Nur Ü., Ümmü B., Alperen K., Fatma A., Bahriye T., Fatmanur G., Zeynep G. ile diğer aracın sürücüsü Mahmut Y. yaralandı. Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, polisin kazayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.