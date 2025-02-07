Öğrencilere Ceza, Uzlaşma ile Çözüm Bulundu - Son Dakika
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Öğrencilere Ceza, Uzlaşma ile Çözüm Bulundu

Trabzon'da öğretmen, hakaret eden öğrencilerin spor ve kitap okuma cezası ile şikayetinden vazgeçti.

07.02.2025 15:09
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Trabzon'da evinin önünden geçerken kendisine hakaret eden 2 öğrenci hakkında şikayetçi olan öğretmen, öğrencilere verilen spor eğitimi ile kitap okuma ve okudukları kitabın özetini çıkartma cezası karşılığında şikayetinden vazgeçti.

Adalet Bakanlığının ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak uygulamaya koyduğu uzlaştırma, mağdur ve şüphelinin kabulüyle başlayıp, tarafların özgür iradesiyle devam ediyor. Uygulamada, tarafların uzlaşma teklifini kabul etmesiyle müzakere aşamasına geçiliyor. Tarafsız ve bağımsız uzlaştırmacılar tarafından yürütülen müzakerelerde anlaşma konusu yine taraflarca belirleniyor. Uyuşmazlık konusu dosyanın dava konusu olmadan çözüme kavuşması sağlanıyor. Bu sayede taraflar arasındaki uyuşmazlıklar ve yaşanan olay nedeniyle yürütülen soruşturma ve davalar tarafların özgür iradeleriyle ve dostane olarak çözülüyor. Suç faillerinin topluma kazandırılmasını, mağdurların da haklarının korunmasını amaçlayan uzlaştırmaya ilginç bir örnek Trabzon'da yaşandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan öğretmen G.A'nın evinin önünden geçen U.Ç. ve B.M. isimli 18 yaşından küçük öğrenciler, öğretmene hakaret etmeleri üzerine adliyelik oldular. Öğretmen G.A., U.Ç. ve B.M.'den şikayetçi olurken, suçun yaşı 18'den küçük şüpheliler bakımından uzlaşma hükümleri kapsamında olması dolayısıyla dosya Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Uzlaştırma Bürosunca konuyla ilgili uzlaştırmacı görevlendirilirken, uzlaştırmacının taraflar arasında yaptığı görüşme sonucu öğretmen G.A, B.M.'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12 saat spor eğitimi ile kitap okuma etkinliğine katılmasını, diğer şüpheli U.Ç'nın ise bir Türk edebiyatı kitabını 1 ay içerisinde okuyarak kitabın özetini kendisine göndermesi karşılığında uzlaşmayı kabul etti.

Öğrencilerden B.M'nin Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen spor aktiviteleri ile kitap okuma etkinliğine katılması ve U.Ç'nın ise okuduğu kitabın özetini kendisine göndermesi sonucu, taraflar arasında uzlaşma sağlandı. - TRABZON

Kaynak: İHA

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