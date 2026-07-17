Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı

Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı
17.07.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahbap Derneği soruşturması kapsamında Oğuzhan Uğur, evinde gözaltına alındı. Görüntüler yayımlandı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Oğuzhan Uğur'un, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin arama ve gözaltı kararını Oğuzhan Uğur'a tebliğ ettiği anlar yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Uğur'un da aralarında olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Oğuzhan Uğur'un evinde gözaltına alındığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde polis ekiplerinin Uğur'un evine gelerek arama ve gözaltı kararını tebliğ ettiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Oğuzhan Uğur, Politika, 3. Sayfa, Magazin, Ahbap, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Avcılar’da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi Avcılar'da kentsel dönüşüm isteyen daire sahibinden 14 saatlik oturma eylemi
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Destici: Ahbap Derneği’nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz Destici: Ahbap Derneği'nin, bedelini en ağır şekilde ödemesini bekliyoruz
İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu’nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak İsrail İç İstihbarat Teşkilatı, Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

15:27
KKTC’de asgari ücrete ara zam yapıldı Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
15:05
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
Sağlık Bakanlığı devreye girdi, tutuklanan doktor tahliye edildi
14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 16:13:41. #7.13#
SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.