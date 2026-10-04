Okinawa'da ABD askeri, Japon kadını öldürüp eşyalarını çalmak şüphesiyle tutuklandı

Japonya'nın Okinawa eyaletinde görev yapan ABD Deniz Piyadesi Devin Jacob Ballard, bir Japon kadının öldürülmesi ve eşyalarının çalınması şüphesiyle tutuklandı.

Japonya'nın Okinawa eyaletinde konuşlu ABD askerlerine yönelik suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Futenma Hava Üssü'nde görev yapan 20 yaşındaki Devin Jacob Ballard isimli ABD Deniz Piyadesi, cinayet ve soygun şüphesiyle tutuklandı. Okinawa polisi, Ballard'ın Cumartesi günü eyaletin başkenti Naha'daki bir otelde 39 yaşındaki Anna Yagi isimli Japon bir kadını öldürdüğünden ve kurbanın sırt çantası ile cüzdanını çaldığından şüphelenildiğini açıkladı. Şüphelinin suçlamaları reddettiği bildirildi.

Japonya'dan ABD'ye diplomatik protesto

Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takehiro Funakoshi, ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass'ı telefonla arayarak diplomatik protestoda bulundu. Funakoshi, olayın son derece üzücü olduğunu belirterek, ABD'den soruşturmada tam iş birliği, askerlerinin disiplininin artırılması ve benzer olayların tekrarının önlenmesini istedi.

ABD'nin Japonya Büyükelçisi George Glass'ın ise olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, Japon makamlarının yürüttüğü soruşturmaya tam destek vereceklerini ve benzer olayların tekrarlanmasını önlemek için her şeyi yapacaklarını ifade ettiği kaydedildi.

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'nden taziye mesajı

ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, bir Japon vatandaşının ölümüyle ilgili olarak bir ABD askeri personelinin gözaltında olduğu doğrulanarak, "Kurbanın ailesine içten taziyelerimizi sunuyoruz. Olayın detaylarına ulaşmak için başlatılan soruşturma devam etmektedir. ABD, Japonya hükümeti ve yerel yetkililerle iletişimi ve iş birliğini sürdürmektedir" denildi.

"İddiaları son derece ciddiye alıyoruz"

Okinawa'da konuşlu ABD güçlerinden sorumlu olan 3. ABD Deniz Piyadeleri Seferi Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise suçlamalara konu iddiaların "son derece ciddiye alındığı" belirtildi. Açıklamada, "Deniz Piyadelerinin en yüksek davranış standartlarına uyması beklenmektedir. Personelimiz soruşturma devam ederken yerel makamlarca gözaltında tutulmaktadır. Şu anda kamuoyuna açıklanacak daha fazla bilgi bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Japon makamlarıyla aktif bir şekilde iş birliği yapıldığı vurgulanarak, "Kurbanın ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz" açıklaması yapıldı.