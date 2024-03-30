Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda gireceği sapağı kaçıran otomobil sürücüsü bariyerlere sert bir şekilde çarptıktan sonra bir başka araçla çarpışarak durabildi. Kaza sonucu ağır yaralanan 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü ise yakınlarını yasa boğdu.
Olay, önceki gün saat 18.50 sıralarında TEM Kağıthane Okmeydanı- Eyüpsultan Hasdal bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde 34 NRS 98 plakalı otomobil ile seyreden 26 yaşındaki pratisyen diş hekimi Nurşah Kılınç, yol ayrımına geldiği esnada yolu kaçırınca bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola doğru savrulan otomobil, aynı istikamette orta şeritte seyir halinde olan sürücü İbrahim Ata idaresindeki 34 EDU 019 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu otomobiliyle bariyerlere çarpan Nurşah Kılınç ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla çıkarılan kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılan 26 yaşındaki Kılınç, hemen ameliyata alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.
Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı
Genç kadının ölüm haberini alan yakınları adeta yıkıldı. Hayatının baharındaki genç kadından geriye arkadaşlarıyla olan mutlu anları, hayat dolu o fotoğrafları kaldı. Öte yandan, genç kadının cenazesi Kemerburgaz Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Kemerburgaz Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Okmeydanı-Hasdal bağlantı yolunda kaza: Pratisyen diş hekimi hayatını kaybetti - Son Dakika
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