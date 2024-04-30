Okmeydanı'nda Sigara İçen Şahıs Gençler Tarafından Darbedildi - Son Dakika
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Okmeydanı'nda Sigara İçen Şahıs Gençler Tarafından Darbedildi

Okmeydanı\'nda Sigara İçen Şahıs Gençler Tarafından Darbedildi

Okmeydanı'nda bir işyerine sigara içerek giren bir şahıs, kendisini uyararak dışarı çıkmasını isteyen esnafa bağırdı ve gençler tarafından darbedildi. Yumruk ve uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavgada şahıs başından yaralandı. Olay kameralara yansırken esnaf, tansiyonun yükselmesiyle iki tarafın birbirine girdiğini belirtti. Şahıs hastaneye kaldırıldı ancak şikayetçi olmadığı öğrenildi.

30.04.2024 09:33
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Okmeydanı'nda sigara içerek dükkana giren bir şahıs, kendisini dışarıya çıkması için uyaran esnafa bağırınca gençler tarafından darbedildi. Yumruk ve uçan tekmelerin havada uçuştuğu kavgada şahıs başından yaralandı. Yaşananlar kameralara anbean yansırken esnaf Erdi Çavuşoğlu, "İki tarafın tansiyonu yükselince birbirine girdiler. Arkadaşın kafası yarıldı" dedi.

Beyoğlu Okmeydanı semti Kaptanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yaz yaşanan olayda, telefon satışı yapan bir işyeri çalışanı Erdi Çavuşoğlu'nun dükkanına akşamüstü bir müşteri girdi. Ancak ağzında sigarayla işyerine giren şahsı, Çavuşoğlu sigara içmemesi ve atması yönünde uyardı. Ancak şahıs uyarıları dikkate almayarak Çavuşoğlu'na bağırmaya başladı.

"Sigara içilmez" uyarısı dayakla bitti

Esnafın da bağırarak karşılık vermesi üzerine semtteki bir grup genç, dükkanın önüne geldi. Yaşanan tartışmada şahıs gençlere küfür de edince ortalık karıştı. Gençlerin hep birlikte saldırdığı şahıs yumruklarla darbedildi. Esnaf araya girip şahsı uzaklaştırdı ancak gençlerden biri şansa uçan tekme atınca tekrardan ortalık karıştı. Darbedilen adam uzaklaştırılırken, yaşananlar kameralara yansıdı.

"Tansiyonu yükselince birbirine girdiler"

Olayla ilgili konuşan esnaf Erdi Çavuşoğlu, "Müşteriyi sigarayla girmemesi konusunda uyardık. Ona rağmen sigarayla dükkana girdi. Ardından sinirlenerek, 'Hemen işlemimi yap, gideceğim' dedi. Tekrar içeride sigarayla dolanmaya devam etti. Kendisini, 'İçeride müşteriler rahatsız oluyor, sigara ile girmek yasak' diyerek tekrar uyardım. İşlemini de yapmadığım için kendisi sinirlendi. Daha sonra sinirlenerek bağrışmaya başladık. Sesleri duyan diğer arkadaşlar da onu, 'Sigarayla girmeni istemiyor, o da haklı' diyerek uyardılar. Onlarla biraz atıştılar. İki tarafın tansiyonu yükselince birbirine girdiler" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşın kafası yarıldı"

Çavuşoğlu, "Arkadaşın elinde ne vardı hatırlamıyorum. Arkadaşın kafası yarıldı. Diğer esnaf arkadaşlar da araya girdiler ve ayırdılar. Sonrasında polis geldi ve müdahale etti. Arkadaş, 'Hepinizi aldıracağım, şikayetçiyim' diye tehditler savurarak hastaneye gitti. Daha sonra ortak arkadaşlar araya sokularak barıştık. Devamlı gelip giden bir müşteriydi ancak kendisini tanımıyorum" dedi. Öte yandan olayla ilgili hastanede tedavi olan şahsın emniyete gittiği ancak şikayetçi olmadığı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Okmeydanı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Okmeydanı'nda Sigara İçen Şahıs Gençler Tarafından Darbedildi - Son Dakika

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