Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika
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Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis İstemi

Adnan Oktar, cezaevinden örgütsel faaliyetlere devam etmekle yargılanıyor. 12 yıl hapis talep ediliyor.

06.12.2024 12:44
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Örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek, özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla açılan güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinden örgütsel faaliyetlerine devam ederek, özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı, ayrıca deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede 7 tutuksuz sanık ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Talimatlarını cezaevinden avukatları aracılığıyla üyelerine ulaştırdığı aktarıldı

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Oktar'ın silahlı suç örgütüne ilişkin yargılandığı sırada talimatlarını avukatları aracılığıyla cezaevinde olan ve dışarıda faaliyetlerine devam eden örgüt üyelerine ulaştırdığını, Oktar'ın örgütün motivasyonunun düşmemesini sağlamaya çalıştığını ve deşifre olan örgüt üyeleri yerine yeni üyeler kazandırmak amacıyla talimatlarını aktardığını belirtti. Mütalaada, sanık Oktar'ın asıl amacının yargılamanın temelsiz olduğunu ve örgüt üyeleriyle arasında gönül bağı olduğunu kanıtlamaya çalıştığı, Oktar'ın yargılama aşamasında etkin pişmanlıkta bulunan kişileri baskı altına alıp, beyanlarından dönmeleri için uğraştığı, sosyal medyadan paylaşımlar yaptırarak örgütü aktif tutmayı hedeflediği ve dışarıda olan örgüt üyelerinin ne şekilde hareket edeceği noktasında karar vererek, sanıklar Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'na yöneticilik verdiği kaydedildi.

Oktar'a 12 yıla kadar hapis talebi

Açıklanan mütalaada, sanıklar Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Mütalaada ayrıca sanıklar Pelin Akçalı, Dilşad Kurt, Pınar Demir, Berat Kartal, Elvan Şahin, Esra Saraçoğlu, Elif Kıral, Adem Mücahit Aydoğan, Aslı Efeoğlu ve Emine Mine Kalça'nın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

Kısıtlama kararı kaldırıldı

Duruşmada söz alan sanık Oktar ve tutuksuz sanıklar, mahkemede açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Oktar hakkındaki avukatlarla görüşmesine ilişkin kısıtlama kararının mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmesi için kaldırılmasına karar verdi. Heyet, tüm sanıklar ile sanık avukatlarına mütalaaya karşı hazırlanabilmeleri için süre verilmesine de hükmederek, duruşmayı 20 Ocak 2025 tarihine erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis İstemi - Son Dakika

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