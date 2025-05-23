Okul Bahçesinde Bıçaklama Olayı: Öğrenci Tutuklandı

Sultanbeyli'de okul bahçesinde bir öğrenciyi bıçaklayarak yaralayan çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 22 Mayıs tarihinde Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen öğrenciyi bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan suça sürüklenen çocuk (SSÇ), Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Şüpheli, emniyet işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

"Anlık öfke sebebiyle 3 defa bıçakladıktan sonra arkasından kovaladım"

C.A., ifadesinde, "Ben bıçağı sürekli taşırım, o güne özel almadım, kendimi korumak amaçlı taşıyorum. Olay bir anlık öfkeyle oldu. O anda karar verdim. Hatamin farkındayım, pişmanım. Geçmişi değiştirebilseydim, değiştirirdim. Bu olay anlık oldu, kimse böyle bir olayın olacağını tahmin edemezdi. Öldürmek istemedim, zarar vermek istedim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

C.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL