Salihli'de çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Manisa'nın Salihli ilçesinde okul çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Salihli'de bulunan Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Okul çatısında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Salihli Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından çatıda mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı.

Yaklaşık üç gündür çatıda kaldığı öğrenilen kedi, MABEM personeli tarafından beslendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - MANİSA