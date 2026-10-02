Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu, Vali Ekrem Canalp başkanlığında toplandı

2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kent genelindeki okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile uygulanacak eylem planları ele alındı. Toplantıda, okul binaları ve yakın çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek muhtemel riskler değerlendirilirken, bu risklerin önlenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Ekrem Canalp, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görebilmeleri için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Vali Canalp, okul güvenliğinin sağlanması konusunda kurumlar arası iş birliği ve hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Vali yardımcıları Gökhan Dolaş ve Seher Söyler Çatar, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Veysel Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in yanı sıra ilgili kamu kurumlarının müdürleri ile emniyet ve jandarma birimlerinin yetkili personelleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.