Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu, Vali Ekrem Canalp başkanlığında toplandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu, Vali Ekrem Canalp başkanlığında toplandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu, Vali Ekrem Canalp başkanlığında toplandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 eğitim-öğretim yılı için öğrencilerin güvenliğini sağlamaya yönelik Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Ekrem Canalp başkanlığındaki toplantıda kent genelindeki okullarda alınacak güvenlik tedbirleri ve olası risklere yönelik çalışmalar ele alındı.

2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı koşullarda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp başkanlığında valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, kent genelindeki okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri ile uygulanacak eylem planları ele alındı. Toplantıda, okul binaları ve yakın çevrelerinde öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek muhtemel riskler değerlendirilirken, bu risklerin önlenmesine yönelik çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan Vali Ekrem Canalp, öğrencilerin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim görebilmeleri için ilgili tüm kurumların koordinasyon içerisinde hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Vali Canalp, okul güvenliğinin sağlanması konusunda kurumlar arası iş birliği ve hassasiyetin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantıya Vali yardımcıları Gökhan Dolaş ve Seher Söyler Çatar, İl Emniyet Müdürü Yusuf Fatih Atay, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Veysel Aksoy, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdulkadir Özer ve İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer'in yanı sıra ilgili kamu kurumlarının müdürleri ile emniyet ve jandarma birimlerinin yetkili personelleri katıldı.

Toplantıda, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Ekrem Canalp3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız Ziraat Bankası’ndan Tera Yatırım açıklaması: 600 milyon dolar kredi iddiası asılsız
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı
Nurgül Yeşilçay’ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta“nın setini bastı Nurgül Yeşilçay'ın oğlu Osman Nejat, “Ömür Usta"nın setini bastı
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Mekke’de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram’da canlı bomba alarmı Mekke'de facianın eşiğinden dönüldü: Mescid-i Haram'da canlı bomba alarmı
Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı Ehliyetinin süresi dolan sürücü, doğum gününde aracını eşine bırakmak zorunda kaldı
09:22
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
08:53
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
08:52
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi
08:28
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı
07:11
Okul tuvaletinde silah bulundu Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 09:32:53. #.0.2#
SON DAKİKA: Okul Güvenliği İl Yürütme Kurulu, Vali Ekrem Canalp başkanlığında toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei