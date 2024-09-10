İstanbul'da Okul Servislerine Sıkı Denetim

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Okullar açıldı, İstanbul'da denetimler sıklaştırıldı

İSTANBUL - İstanbul'da 2024/2025 Eğitim öğretim yılının başlaması ve öğrencilerin ders başı yapmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, servis araçlarına denetim yaptı.

Yaz tatilinin bitmesinin ardından 2024/2025 Eğitim öğretim yılında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri okula başladı. İstanbul'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini arttırdı. Maltepe D-100 Karayolunda okul servis araçlarına yönelik denetim yapan ekipler, servis şoförlerinin evraklarını kontrol ederek Genel Bilgi Taraması yaptı. Öte yandan ekipler personel taşıyan servis şoförlerinin de evraklarını kontrol etti. Evraklarında eksiklik bulunan şoförlere ise cezai işlem uygulandı.