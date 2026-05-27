Oltu'da Acemi Kasaplar Acil Servisi Doldurdu - Son Dakika
Oltu'da Acemi Kasaplar Acil Servisi Doldurdu

27.05.2026 11:00
Kurban Bayramı'nda Oltu'da acemi kasaplar, acil serviste yoğunluk oluşturarak 10 kişi başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimleri sabahın erken saatlerinde başladı. Vatandaşların büyük bölümü kurbanlarını kasapların belirlediği kesim alanlarında kestirirken, bazı vatandaşlar ise kurbanlarını kendileri kesmeyi tercih etti. Her yıl olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar acil serviste yoğunluk oluşturdu. Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği'ne öğle saatlerine kadar kendini kesen 10 kişinin başvurduğu öğrenildi. Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralanan vatandaşlar, hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan kurban kesim alanlarındaki yoğunluk dikkat çekerken, sıra bekleyen vatandaşlara kavurma, pilav ve semaver çayı ikram edildi. Bayramın geleneksel atmosferinin yaşandığı kesim alanlarında vatandaşlar hem kurban ibadetlerini yerine getirdi hem de bayramlaşma fırsatı buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Acil Servis, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

